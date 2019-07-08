Націоналісти протестують під АП і вимагають затримати Медведчука

Фото: Андрій Білецький (РБК-Україна)

Білецький вважає, що Медведчука потрібно заарештувати за державну зраду

Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати голову політради "Опозиційної платформи – За Життя" Віктора Медведчука за спробу провести телеміст з російським телеканалом. Про це у своєму Telegram-каналі заявив сьогодні, 8 липня, лідер "Національного корпусу" і другий номер у списку ВО "Свобода" Андрій Білецький.

Політик зазначив, що скасування каналом NewsOne, який належить до сфери впливу Медведчука, запланованого на сьогодні телемосту з російським телеканалом "Росія 24" не є виправданням, і Віктор Медведчук у будь-якому випадку повинен відповісти за свої антиукраїнські наміри.

Білецький також вважає, що скасування телемосту – це заслуга українських націоналістів, які сьогодні організували масові акції проти переговорів з російськими пропагандистами.

"Відміна телемосту з російським пропагандистським каналом "Росія 24" є перемогою націоналістів, а не влади. Спільники Медведчука з каналу NewsOne злякалися вуличних акцій. Але просто відкотити назад і зробити вигляд, ніби нічого не сталося, – вже не вдасться. За такі дії треба відповідати. Тому наша наступна вимога – арешт Медведчука за державну зраду!", – написав Білецький.

Зазначимо, у Києві біля Адміністрації президента проходить масова акція протесту за участю об'єднаних українських націоналістів – "Національного корпусу", ВО "Свобода", "Правого сектора". Учасники мітингу вимагають заарештувати Віктора Медведчука за державну зраду.