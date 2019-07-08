ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Націоналісти протестують під АП і вимагають затримати Медведчука

Новини » Надзвичайні події    08.07.2019 - 16:13
Націоналісти протестують під АП і вимагають затримати Медведчука
Фото: Андрій Білецький (РБК-Україна)

Білецький вважає, що Медведчука потрібно заарештувати за державну зраду

Українські націоналісти вимагають негайно заарештувати голову політради "Опозиційної платформи – За Життя" Віктора Медведчука за спробу провести телеміст з російським телеканалом. Про це у своєму Telegram-каналі заявив сьогодні, 8 липня, лідер "Національного корпусу" і другий номер у списку ВО "Свобода" Андрій Білецький.

Політик зазначив, що скасування каналом NewsOne, який належить до сфери впливу Медведчука, запланованого на сьогодні телемосту з російським телеканалом "Росія 24" не є виправданням, і Віктор Медведчук у будь-якому випадку повинен відповісти за свої антиукраїнські наміри.

Білецький також вважає, що скасування телемосту – це заслуга українських націоналістів, які сьогодні організували масові акції проти переговорів з російськими пропагандистами.

"Відміна телемосту з російським пропагандистським каналом "Росія 24" є перемогою націоналістів, а не влади. Спільники Медведчука з каналу NewsOne злякалися вуличних акцій. Але просто відкотити назад і зробити вигляд, ніби нічого не сталося, – вже не вдасться. За такі дії треба відповідати. Тому наша наступна вимога – арешт Медведчука за державну зраду!", – написав Білецький.

Зазначимо, у Києві біля Адміністрації президента проходить масова акція протесту за участю об'єднаних українських націоналістів – "Національного корпусу", ВО "Свобода", "Правого сектора". Учасники мітингу вимагають заарештувати Віктора Медведчука за державну зраду.

Націоналісти поставили ультиматум Зеленському Українські націоналісти вимагають негайно арештувати Медведчука
Новини України Андрей БилецкийНацкорпусВіктор Медведчук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся