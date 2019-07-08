Националисты протестуют под АП и требуют задержать Медведчука

Фото: Андрей Билецкий (РБК-Украина)

Билецкий считает, что Медведчука нужно арестовать за государственную измену

Украинские националисты требуют немедленно арестовать главу политсовета "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Виктора Медведчука за попытку провести телемост с российским телеканалом. Об этом в своем Telegram-канале заявил сегодня, 8 июля, лидер "Национального корпуса" и второй номер в списке ВО "Свобода" Андрей Билецкий.

Политик отметил, что отмена каналом NewsOne, который относится к сфере влияния Медведчука, запланированного на сегодня телемоста с российским телеканалом "Россия 24" не является оправданием, и Виктор Медведчук в любом случае должен ответить за свои антиукраинские намерения.

Билецкий также считает, что отмена телемоста – это заслуга украинских националистов, которые сегодня организовали массовые акции против переговоров с российскими пропагандистами.

"Отмена телемоста с российским пропагандистским каналом "Россия 24" является победой националистов, а не власти. Сообщники Медведчука с канала NewsOne испугались уличных акций. Но просто откатить все назад и сделать вид, как будто ничего не произошло, – уже не удастся. За такие действия надо отвечать. Поэтому наше следующее требование – арест Медведчука за государственную измену!", – написал Билецкий.

Отметим, в Киеве возле Администрации президента проходит массовая акция протеста с участием объединенных украинских националистов – "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора". Участники митинга требуют арестовать Виктора Медведчука за государственную измену.