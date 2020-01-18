У Нацгвардії запевнили, що не стануть органом розвідки

Фото: Нацгвардія (facebook.com-NGU)

У відомстві заперечують розширення можливостей підрозділів НГУ у проведенні розвідувальних заходів

У Національній гвардії України запевнили, що не стануть органом розвідки. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, згідно із законопроектом про розвідку № 2412-д, який парламент схвалив у першому читанні, НГУ не має права бути органом розвідки, утім Нацгвардія є суб’єктом розвідувального товариства, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань.

"Останніми днями на інформаційних Інтернет-ресурсах з’явилися неправдиві повідомлення Центру протидії корупції про розширення можливостей підрозділів Національної гвардії України у проведенні розвідувальних заходів, які ґрунтуються на поверхневому та не фаховому вивченню законопроекту реєстр. №2412-д", - сказано у повідомленні.

У заяві підкреслюється, що "на сьогодні розвідка є невіддільним елементом ведення бойових дій на сході України, тож надання НГУ цих функцій дозволяє ефективніше застосовувати підрозділи Нацгвардії у зоні операції Об’єднаних сил та зберегти життя особового складу".

"Стосовно версій про можливість свавілля та необмеженого використання НГУ повноважень, які передбачаються для неї законопроектом 2412-д, повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 9 законопроекту визначено те, що "підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України", що унеможливлює здійснення будь-яких заходів, які не стосуються виконання завдань, визначених ЗУ "Про Національну гвардію", - зазначили у Нацгвардії.

Крім того, у НГУ запевнили, що цим проектом закону пропонується впровадження здійснення широкого демократичного цивільного контролю та нагляду за суб’єктами розвідувального співтовариства.

Нагадаємо, парламент підтримав за основу в повторному першому читанні законопроект №2412-д "Про розвідку", за нього проголосували 233 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи відправили на повторне перше читання законопроект №2412 "Про розвідку". Крім того, Рада відправила на повторне перше читання проект закону №2414 "Про внесення змін до закону "Про Службу зовнішньої розвідки" про діяльність Служби зовнішньої розвідки України".