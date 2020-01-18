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У Нацгвардії запевнили, що не стануть органом розвідки

Новини » Політика     18.01.2020 - 12:53
У Нацгвардії запевнили, що не стануть органом розвідки
Фото: Нацгвардія (facebook.com-NGU)

У відомстві заперечують розширення можливостей підрозділів НГУ у проведенні розвідувальних заходів

У Національній гвардії України запевнили, що не стануть органом розвідки. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, згідно із законопроектом про розвідку № 2412-д, який парламент схвалив у першому читанні, НГУ не має права бути органом розвідки, утім Нацгвардія є суб’єктом розвідувального товариства, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань.

"Останніми днями на інформаційних Інтернет-ресурсах з’явилися неправдиві повідомлення Центру протидії корупції про розширення можливостей підрозділів Національної гвардії України у проведенні розвідувальних заходів, які ґрунтуються на поверхневому та не фаховому вивченню законопроекту реєстр. №2412-д", - сказано у повідомленні.

У заяві підкреслюється, що "на сьогодні розвідка є невіддільним елементом ведення бойових дій на сході України, тож надання НГУ цих функцій дозволяє ефективніше застосовувати підрозділи Нацгвардії у зоні операції Об’єднаних сил та зберегти життя особового складу".

"Стосовно версій про можливість свавілля та необмеженого використання НГУ повноважень, які передбачаються для неї законопроектом 2412-д, повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 9 законопроекту визначено те, що "підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України", що унеможливлює здійснення будь-яких заходів, які не стосуються виконання завдань, визначених ЗУ "Про Національну гвардію", - зазначили у Нацгвардії.

Крім того, у НГУ запевнили, що цим проектом закону пропонується впровадження здійснення широкого демократичного цивільного контролю та нагляду за суб’єктами розвідувального співтовариства.

Нагадаємо, парламент підтримав за основу в повторному першому читанні законопроект №2412-д "Про розвідку", за нього проголосували 233 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи відправили на повторне перше читання законопроект №2412 "Про розвідку". Крім того, Рада відправила на повторне перше читання проект закону №2414 "Про внесення змін до закону "Про Службу зовнішньої розвідки" про діяльність Служби зовнішньої розвідки України".

Рада схвалила за основу закон про Службу зовнішньої розвідки Рада приняла закон про розвідку за основу
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