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Рада приняла закон про розвідку за основу

Новини » Політика     16.01.2020 - 17:36
Рада приняла закон про розвідку за основу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон було прийнято у повторному першому читанні

Верховна рада України підтримала за основу у повторному першому читанні законопроект №2412-д "Про розвідку", передає кореспондент РБК-Україна.

За нього проголосували 233 нардепи.

Проект спрямовано на вдосконалення правових та організаційних засад функціонування розвідки, діяльності розвідувальних органів України та інших суб’єктів розвідувального співтовариства, підвищення ефективності їхньої взаємодії, а також забезпечення соціального та правового захисту співробітників розвідувальних органів і осіб, залучених до конфіденційного співробітництва з цими органами. Він має замінити чинний наразі закон "Про розвідувальні органи України".

Так, у документі приведено у відповідність з Конституцією України норму, згідно з якою РНБО координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

У законопроекті Службу безпеки України виключили з переліку розвідувальних органів, натомість, з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів органу спеціального призначення з правоохоронними функціями та розвідувальних органів СБУ визначена як суб’єкт розвідувального співтовариства.

Крім того, у проекті закону визначено механізм створення комітету ВР, до повноважень якого належатиме забезпечення контрольних функцій парламенту за діяльністю суб'єктів розвідувального співтовариства. У ньому визначаються функції, повноваження та особливості функціонування зазначеного комітету Ради.

Як писало РБК-Україна, раніше в Раді анонсували, що 16 січня народні депутати розглянуть у першому читанні законопроект про розвідку і законопроект про внесення змін до закону "Про службу зовнішньої розвідки".

Нагадаємо, в комітеті з питань національної безпеки закликали парламент на цьому тижні розглянути законопроекти про розвідку №№2412-2414.

Так, раніше парламент відправив на повторне перше читання законопроект №2412 "Про розвідку".

Крім того, нардепи відправили на повторне перше читання проект закону №2414 "Про внесення змін до закону "Про Службу зовнішньої розвідки" про діяльність Служби зовнішньої розвідки України".

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