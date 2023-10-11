ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Улучшили тактическое положение. В ВСУ рассказали, где продолжают оттеснять врага

Украина, Среда 11 октября 2023 08:40
UA EN RU
Улучшили тактическое положение. В ВСУ рассказали, где продолжают оттеснять врага Фото: ВСУ продолжают оттеснять врага на двух направлениях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление ВСУ продолжается на двух направлениях фронта, наши бойцы улучшили тактическое положение. Также защитники продолжают сдерживать атаки противника на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева во время телемарафона.

"На Авдеевском направлении российские захватчики силами до 3 батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Однако наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций", - доложил спикер.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Как отметил Ковалев, ВСУ улучшили тактическое положение в районе западнее Работино Запорожской области.

Также подразделения украинских войск ведут штурмовые действия южнее Бахмута.

"Успевали в районах восточнее Клиещиевки и восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Истощают врага", - добавил Ковалев.

Наступление ВСУ

Как известно, наши воины продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. На Мелитопольском направлении ВСУ пытаются прорвать линии обороны россияне, чтобы разрушить так называемый коридор РФ из Донбасса в Крым.

На востоке эпицентрами бои покидают Авдеевка, Бахмут и линия Лиман-Купянск. На южном фланге Бахмутского направления бои идут в районе железной дороги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины Бахмут
NEWS
Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16"
Встреча в штаб-квартире НАТО. Чего ждать Украине от "Рамштайна-16"
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать