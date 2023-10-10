Россияне пошли в наступление? В ВСУ рассказали, что происходит на восточном фронте

В сети сообщают о якобы активизации наступательных действий россиян на восточном направлении, в том числе в районе Авдеевки. Однако в Силах обороны Украины заявляют, что ситуация, хоть сложная, но контролируемая, и украинские воины держат позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии спикера Восточной группировки войск Ильи Евлаша и спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна.

Сегодня днем в сети появилась информация, что россияне начали наступление на нескольких участках восточного фронта сразу. В то же время глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что россияне с самого утра массированно обстреливают Авдеевку, в частности, из танков, авиации и артиллерии.

Также в сети публиковали видео с наступательными действиями россиян на Авдеевском направлении.

Что говорят в ВСУ

В комментарии РБК-Украина представитель Таврического направления, в зону ответственности которого и входит Авдеевка, рассказал, что на Авдеевском направлении россияне действительно активизировали наступательные действия. В частности, противник пытается наступать в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского.

"Но наши воины при поддержке танков и бронемашин отбили все атаки врага, потерь рубежей и позиций не допущено. Также хочу сказать, что враг, неся потери, продолжает бить по гражданскому населению. Так, сегодня утром начались обстрелы Авдеевки и ряда населенных пунктов Покровского района. То есть враг, неся потери, продолжает террор гражданского населения", - заявил Штупун.

А ситуация в зоне ответственности Восточной группировки войск, в зону ответственности которой входит Бахмутское и Лимано-Купянское направления, как рассказал РБК-Украина, его спикер Евлаш, стабильно напряженная, но контролируемая.

"Враг продолжает свои наступательные действия, но подвергается отпору Сил обороны и не имеет успехов. Враг продолжает наносить артиллерийские удары со ствольной артиллерии и РСЗО, использует также и авиацию. Но наши защитники сдерживают наступление противника и не дают ему прорвать нашу оборону, - отметил он.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

В то же время, украинские войска, по данным Генштаба, продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении. Ранее Силы обороны освободили Клещиевку и Андреевку под Бахмутом.