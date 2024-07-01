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Нацгвардейцы взяли в плен несколько десятков российских оккупантов, - ВМС

Иллюстративное фото: бойцы НГУ "Рубеж" взяли в плен группу российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Бойцы-разведчики бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" в ходе выполнения военной операции взяли в плен несколько десятков российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что оккупанты, большинство из которых были мобилизованы в армию страны-агрессора, сами сдались в плен украинским нацгвардейцам.

"В результате успешной военной операции разведчикам бригады "Рубеж" сдались в плен несколько десятков оккупантов. Большинство из них - мобилизованные, которые были обречены погибнуть, однако выбрали жизнь и сложили оружие", - передали в МВД.

Также в министерстве добавили, что бойцы бригады "Рубеж" предоставили пленным захватчикам необходимую медицинскую помощь.

"Зверства, убийства гражданских, пытки и издевательства над безоружными - путь России. Украинские бойцы - воины, у которых есть честь и достоинство, поэтому они гуманно обращаются с пленными врага", - отмечают в МВД.

Кроме того, было обнародовано соответствующее видео.

Предупреждаем, что на ролике присутствуют кадры боевых действий и ненормативная лексика!

Российские военные в плену

Напомним, украинские защитники ежедневно берут в плен российских захватчиков. Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в Донецкой области один украинский воин самостоятельно смог взять в плен 4 российских оккупантов.

Также 6 июня стало известно, что в Волчанске Харьковской области украинские военные взяли в плен целую группу российских штурмовиков.

А перед этим сообщалось, что в Донецкой области пограничники взяли в плен россиянина, который был переодет в форму ВСУ.

Также мы писали, что 23 июня на Лиманском направлении еще несколько захватчиков попали в плен.

Около недели назад представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что фиксируется рост количества обращений со стороны российских оккупантов, желающих сдаться в плен.

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