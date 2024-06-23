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В ГУР назвали количество военных РФ, сдавшихся в плен в рамках проекта "Хочу жить"

Воскресенье 23 июня 2024 02:56
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В ГУР назвали количество военных РФ, сдавшихся в плен в рамках проекта "Хочу жить" Фото: представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины фиксируют рост количества обращений со стороны российских оккупантов, желающих сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МОУ Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

По данным украинской военной разведки, в последнее время таких случаев стало больше, а связано это, в частности, с активизацией вражеского наступления. Кроме того, говорится в сюжете, также много солдат вражеской армии добровольно заранее просятся в украинский плен.

"Количество обращений к государственному проекту "Хочу жить" со стороны российских захватчиков действительно возросло. И количество желающих сдаться в плен стало больше. Только в рамках этого проекта уже более 300 российских оккупантов сдалось в украинский плен", - сказал Юсов.

Представитель ГУР при этом отметил, что часть из них "сразу изъявила желание не быть обмененными, или даже присоединиться к Силам безопасности и обороны".

Проект "Хочу жить"

Напомним, в Украине действует проект "Хочу жить" для россиян, желающих сдаться в плен. Для получения дополнительной информации их родным или близким необходимо позвонить по телефонам:

  • с территории России - +380956886888; +380936886888 и +380976886688;
  • с территории Украины - 688 (только с украинских номеров) и +380443508917.

Также работают горячие линии по номерам +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84, а также чат-бот.

Российские военные в плену

Напомним, украинские защитники чуть ли не ежедневно берут в плен российских захватчиков. Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в Донецкой области один украинский воин самостоятельно смог взять в плен 4 российских оккупантов.

Также 6 июня стало известно, что в Волчанске Харьковской области украинские военные взяли в плен целую группу российских штурмовиков.

А перед этим сообщалось, что в Донецкой области пограничники взяли в плен россиянина, который был переодет в форму ВСУ.

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Главное управление разведки ГУР
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