Пограничники взяли в плен оккупанта, переодевшегося в форму ВСУ (видео)
Украинские пограничники в Донецкой области взяли в плен россиянина. Оккупант надел форму украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Facebook.
Пограничники рассказали, что во время ночных штурмов захватчики малой группой пытались зайти на украинские позиции в Донецкой области. Бойцы бригады "Помста" нанесли огненное поражение и заставили противника отступить.
Однако один из российских штурмовиков решил сдаться в плен. Для этого он надел китель украинской армии, который якобы нашел во время движения к позициям пограничников.
Пленного оккупанта передали правоохранительным органам.
Потери российских войск
Напомним, что Министерство обороны РФ и российская армия скрывают потери своих оккупационных войск в Украине. Речь идет как о потерях среди живой силы, так и по технике.
Также неизвестны потери незаконных оккупационных формирований и российских частных военных компаний.
По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне с февраля 2022 года уже более 498 тысяч солдат убитыми и тысячи единиц техники. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1240 россиян.
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