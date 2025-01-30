За сутки 158 столкновений. Генштаб показал карту боевых действий

За прошедшие сутки, 29 января, на линии фронта состоялось 158 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении Силы обороны отбили десять вражеских штурмов неподалеку Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне атаковали 26 раз вблизи Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполовки и Зеленой Долины.

На Северском направлении враг шесть раз атаковал в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении состоялось десять боестолкновений в районах Новомарочного, Часового Яра и Ступочек.

Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецком направлении россияне совершили 15 атак недалеко от населенных пунктов Крымское и Торецк.

На Покровском направлении остановлено 72 атаки в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка и не только.

На Новопавловском направлении отбито шесть атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое.

В Курской области Силы обороны отбили восемь вражеских атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабной Российской Федерация (РФ) потеряла более 835 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "минусанули" еще 1270 оккупантов, а также уничтожили: