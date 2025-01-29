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В районе Часового Яра россияне активно привлекают пехоту, - Нацгвардия

Часов Яр, Донецкая область, Среда 29 января 2025 22:40
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В районе Часового Яра россияне активно привлекают пехоту, - Нацгвардия Фото: в районе Часового Яра россияне активно привлекают пехоту (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты значительно усилили атаки на Краматорском направлении. В частности, пытаются активно привлекать пехотные группы в районе Часового Яра.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"Мы видим, что на последней неделе, начиная с прошлой недели, противник значительно усилил атаки на Краматорском направлении, в частности в районе Часового Яра. Видим, что противник достаточно активно пытается привлекать и группы пехоты, а также иногда бронетехнику в районе Ступочек, это южнее Часового Яра", - рассказал Музычук.

По его словам, на Краматорском направлении украинские защитники за сутки отбили семь штурмовых действий противника, и большинство из них были направлены на район Часового Яра.

Спикер отметил, что противник нарастил численность личного состава, привлеченного к пехотным штурмам, включая мотострелковые подразделения, воздушно-десантные полки и батальоны специального назначения.

"Также видим, что для того, чтобы наносить удары по городу, россияне применяют не только авиацию, артиллерию, а достаточно эффективно здесь привлекают свои подразделения беспилотных систем", - добавил Музычук.

Ситуация в районе Часового Яра

Напомним, в Часовом Яру Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Там россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины. Зато украинские военные отражают атаки, удерживая контроль над ключевыми позициями в городе и его окрестностях.

Отметим, что еще в июле 2024 года украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Силы обороны заняли более выгодные позиции.

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