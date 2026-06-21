Вернуться с СЗЧ можно через 12 дней: военным рассказали о новых правилах

Военнослужащие, имеющие статус СЗЧ, могут добровольно восстановить свою службу в Вооруженных Силах Украины в соответствии с четко установленной процедурой и сроками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины .

Подача рапорта через "Армию+" или ТЦК

По информации военных, срок рассмотрения документов и порядок действий военнослужащего зависят от выбранного способа подачи заявления.

Через приложение "Армия+" - срок рассмотрения рапорта составляет до 7 дней. После согласования бойцу предоставляется 5 суток на прибытие в часть. На экране "Армия ID" появляется статус "В пути", который подтверждает участие в программе возвращения. Его следует предъявить в случае остановки представителями ТЦК, ВСП или полиции.

Через Центр рекрутинга Сухопутных войск - если рапорт подается в выбранную часть, она рассматривает его в течение 7 дней. После согласования рекрутинговый центр выдает бумажное предписание, которое действует 5 дней и также защищает от задержания по пути в подразделение.

Обращение непосредственно в воинскую часть

Если военнослужащий прибывает сразу в воинскую часть, он подает рапорт на месте. Его в тот же день зачисляют в списки временно прибывшего личного состава с возобновлением продовольственного обеспечения.

Часть проверяет сведения в рапорте в течение 7 дней. После согласования начинается процесс официального зачисления с возобновлением денежного и других видов обеспечения.

Оформление в зависимости от статуса исключения

Дальнейшая процедура возобновления выплат зависит от того, успели ли исключить военнослужащего из списков личного состава.

"Если вас еще не исключили из списков предыдущей части, то вас зачислят в списки временно прибывшего личного состава с возобновлением только продовольственного обеспечения. После издания приказа о зачислении в списки личного состава части будут восстановлены денежное и другие виды обеспечения", - поясняют в Сухопутных войсках.

Если же военнослужащего уже официально исключили из списков прежней части, его в тот же день зачислят в списки личного состава с полным возобновлением денежного и материального обеспечения.