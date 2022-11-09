Украинские военные уничтожили 5 "шахедов" и "Орлан-10" россиян

В среду, 9 ноября, после полуночи, враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА Shahed-136. Часть из них удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.