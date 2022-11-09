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Украинские военные уничтожили 5 "шахедов" и "Орлан-10" россиян

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Украина, Среда 09 ноября 2022 11:37
Украинские военные уничтожили 5 "шахедов" и "Орлан-10" россиян Фото: ВСУ уничтожили 5 "шахедов" и "Орлан-10" россиян (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 9 ноября, после полуночи, враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА Shahed-136. Часть из них удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Пять дронов-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении.

Также зенитчиками Воздушных Сил утром уничтожен один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Как сообщалось, украинские десантники в Донецкой области приземлили российский беспилотник "Орлан-10".

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 ноября нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области. В результате атак пострадали четыре человека.

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