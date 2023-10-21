Возле Авдеевки снизилась активность россиян, но они еще атакуют, - ВСУ
Активность российских войск в районе Авдеевки снизилась. Однако оккупанты не оставляют намерений захватить город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.
"На Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед. Враг не оставляет попыток взять Авдеевку. Наши воины там стойко удерживают оборону", - сказал он.
По словам Штупуна, на Таврическом направлении за минувшие сутки россияне нанесли ракетный удар и четыре раза ударили авиацией, в частности, сбросили управляемые авиабомбы.
Также, по данным Штупуна, российские оккупанты пытались восстановить положение на Шахтерском и Запорожском направлениях. Но попытки россиян были безуспешными.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты.
Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.
Кроме того, после относительного затишья оккупанты снова усилили попытки окружить город. При этом в Авдеевке продолжают оставаться мирные жители.
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