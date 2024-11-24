В Нацгвардии рассказали об особенностях тактики РФ в Запорожском направлении

Россияне штурмуют позиции ВСУ на Запорожском направлении на мотоциклах и квадроциклах. Также оккупанты атакуют малыми группами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника секции 1-го батальона 3-й бригады оперативного назначения НГУ Игоря Шафигулина.

"Военнослужащие "Спартана" обнаружили оккупантов заранее и уничтожили артиллерией, сбросами и FPV-дронами", - отметил военный.

Также, по его словам, предпринимались попытки провести штурмовые действия на мотоциклах и квадроциклах.

"За прошедшую неделю противник несколько раз пытался идти на штурмы малыми группами количеством до десяти оккупантов", - рассказал он.

Ситуация на фронте

За сутки, 23 ноября, на фронте оккупанты атаковали 227 раз. Больше всего штурмов произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, на фронте фиксируется продвижение российских войск под Коренево в Курской области.

Также оккупанты продвигались возле Великой Новоселки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

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