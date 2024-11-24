У Нацгвардії розповіли про особливості тактики РФ на Запорізькому напрямку
Росіяни штурмують позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку на мотоциклах та квадроциклах. Також окупанти атакують малими групами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву начальника секції 1-го батальйону 3-ї бригади оперативного призначення НГУ Ігоря Шафігуліна.
"За минулий тиждень противник кілька разів намагався йти на штурми малими групами кількістю до десяти окупантів", - розповів він.
Також, за його словами, були спроби провести штурмові дії на мотоциклах та квадроциклах.
"Військовослужбовці "Спартану" виявили окупантів заздалегідь та знищили артилерією, скидами та FPV-дронами", - зазначив військовий.
Ситуація на фронті
За добу, 23 листопада, на фронті окупанти атакували 227 разів. Найбільше штурмів сталося на Покровському та Курахівському напрямках.
Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, на фронті фіксується просування російських військ під Коренево в Курській області.
Також окупанти просувалися біля Великої Новосілки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.
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