Кабмін закликає українців утриматись від прогулянок парками на 3-4 тижні

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабмін закликає людей утриматись від масових місць відпочинку

Кабінет міністрів закликає українців утриматись від шашликів, від прогулянок парками на найближчі 3-4 тижні у зв'язку з посиленням карантину в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні на Telegram-каналі.

Разом з тим, уряд прийняв постанову, якою забороняється пересування вулицями більше, ніж 2 людям, крім випадку супроводу дітей.

"Уряд також закликає вас, українців, утриматись, хоча погода закликає бути на природі, але утриматись від шашликів, прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі 3, може 4, тижні", - заявив він.

Нагадаємо, з 2 квітня у зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом, в уряді вирішили посилити карантинні заходи, введені до 24 квітня на всій території України.

Відтепер в Україні, зокрема, заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора та інше.

А також уряд планує посилити карантинні заходи в Україні шляхом обмеження часу для перебування людей на вулиці