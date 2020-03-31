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У Дніпрі заборонять відвідування парків та пляжів

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 19:35
У Дніпрі заборонять відвідування парків та пляжів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження вводяться з 3 квітня

До закінчення карантину в Україні відвідування парків, зелених зон та пляжів у Дніпрі буде заборонено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міський Telegram-канал про коронавірус.

Повідомляється, що таке рішення ухвалила комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськради.

"З 9:00 03.04 до завершення карантину закрити в Дніпрі для відвідування населення об'єкти благоустрою зеленого господарства (парки, зелені зони, пляжі)", - сказано в рішенні комісії.

Контролювати введені обмеження буде Департамент парків та рекреації міськради Дніпра. У парках і на пляжах міста встановлять відповідні заборонні таблички і знаки.

У Дніпрі зафіксували 5 випадків зараження коронавірусом. Ще 11 осіб з підозрою на COVID-19 очікують результатів тестування. У Дніпропетровській області коронавірус підтверджений у 9 осіб.

Нагадаємо, сьогодні карантин посилили в Тернополі. Зокрема, влада міста заборонила жителям перебувати на вулицях в групах більш двох чоловік.

Як повідомляло РБК-Україна, коронавірус офіційно підтверджений у 549 українців. Від вірусу померли 13 громадян.

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