Количество атак увеличилось: актуальная ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 224 боевых столкновения. По сравнению с другими днями количество боев возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районах Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении противник совершил 17 атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

За прошедшие сутки на Торецком направлении произошло 16 боевых столкновений неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое, Елизаветовка и Новый Труд.

Силы обороны за вчера отразили 54 атаки на Кураховском направлении вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дачного, Дальнего, Екатериновки, Романовки, Антоновки, Ганивки, Елизаветовки и Успеновки.

На Времивском направлении противник совершил 18 штурмов позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Большая Новоселка, Новодаровка и Новополье.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских штурма.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не предпринимал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки произошло 22 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 353 обстрела по населенным пунктам и позициям наших войск.