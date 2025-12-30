Официальный курс доллара и евро вырос на 17-20 копеек

Официальный курс доллара на 31 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,3878 гривен за 1 доллар (+0,17 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,8565 гривен за 1 евро (+0,20 грн).

bank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 29 декабря вырос на 17-18 копеек – до 42,28-42,31 гривен (покупка-продажа), а курс евро увеличился на 20–21 копеqre – до 49,83-49,85 гривен (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 29 декабря увеличился на 12 копеек и составляет 42,56 гривен, при этом, курс продажи евро вырос на 15 копеек и достиг 50,17 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,01 и 49,5 гривен соответственно.