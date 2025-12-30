ua en ru
Официальный курс доллара и евро вырос на 17-20 копеек

Украина, Вторник 30 декабря 2025 16:10
UA EN RU
Официальный курс доллара и евро вырос на 17-20 копеек Фото: Курс доллара увеличился на 17 копеек (Freepik)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил курс доллара к гривне – на 17 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 31 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,3878 гривен за 1 доллар (+0,17 грн).

Официальный курс доллара и евро вырос на 17-20 копеек

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,8565 гривен за 1 евро (+0,20 грн).

Официальный курс доллара и евро вырос на 17-20 копеек

bank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 29 декабря вырос на 17-18 копеек – до 42,28-42,31 гривен (покупка-продажа), а курс евро увеличился на 20–21 копеqre – до 49,83-49,85 гривен (покупка-продажа).

Официальный курс доллара и евро вырос на 17-20 копеек

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 29 декабря увеличился на 12 копеек и составляет 42,56 гривен, при этом, курс продажи евро вырос на 15 копеек и достиг 50,17 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,01 и 49,5 гривен соответственно.

Динамика курса в декабре

Официальный курс доллара на протяжение 1-31 декабря вырос на 12 копеек или 0,3% - с 42,27 до 42,39 гривен. За этот же период курс евро продемонстрировал более значительную динамику и прибавил за месяц 0,97 гривен (1,9%), курс вырос с 48,89 до 49,86 гривен.

На межбанковском рынке была такая же динамику, курс доллара был почти на неизменном уровне - около 42,3 гривен, а евро выросло с 49,28 до 49,85 гривен (по завершению торгов 29 декабря).

На наличном рынке курс доллара в декабре сохранялся около 42,54-42,56 гривен, а курс евро увеличился на 0,7 гривен (+1,4%) с 49,47 до 50,17 гривен.

