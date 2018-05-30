Нацбанк виявив два банку-порушника умов достатності розміру регулятивного капіталу

Максимальний розмір кредитного ризику порушили 15 банків

З 82 платоспроможних банків норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), який повинен становити не менше 10%, на 1 травня порушували два банки. Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у російського ВТБ Банку показник Н2 склав 8,02% (8,05%), також практично російського Банку Форвард цей показник становив 0% із-за негативного регулятивного капіталу (-242,61 млн гривень). Мегабанк, мав показник 8,46%, підвищив рівень регулятивного капіталу до 10,01%.

Серед 82 платоспроможних банків менше необхідних 200 млн грн, регулятивний капітал (норматив Н1) був у банку Форвард (-253,07 млн грн; зріс з мінус 242,61 млн грн). Тоді як квітневий порушник – Акордбанк – виправився (213,05 млн грн).

Норматив миттєвої ліквідності (Н4), який повинен становити не менше 20%, знову виконували всі банки, як і норматив поточної ліквідності (Н5), який повинен становити не менше 40%.

Норматив короткострокової ліквідності (Н6), який повинен становити не менше 60%, порушував ВТБ Банк (29,96%; місяцем раніше було 30,31%), Укрсоцбанк (45,45%; було 44,71%), Банк Кредит Дніпро (57,36%; було 58,66%).

Знову 15 банків з 82 порушували норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), який повинен складати не більше 25%.

Норматив у Банку Форвард склав 1 845 158 374%: таке велике значення пояснюється негативним регулятивним капіталом банку.

Також норматив Н7 порушували ПУМБ (133,64%), Ощадбанк (72,14%), Перший інвестиційний банк (74,48%), ВТБ Банк (73,22%), Акордбанк (65,08%), Промінвестбанк (76,22%), Індустріалбанк (49,32%), Укрсоцбанк (38,92%), Банк Кредит Дніпро (41,68%), Альфа-Банк (39,25%), Місто Банк (31,11%), «Південний» (33,22%), Укрексімбанк (33,99%), «Львів» (25,71%).

Нагадаємо, НБУ з початку року оштрафував 5 банків за порушення у сфері фінмоніторингу.