Нацбанк выявил два банка-нарушителя условий достаточности размера регулятивного капитала

Максимальный размер кредитного риска нарушили 15 банков

Из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, на 1 мая нарушали два банка. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно обнародованной информации, у российского ВТБ Банка показатель Н2 составил 8,02% (был 8,05%), у также практически российского Банка Форвард этот показатель составил 0% из-за отрицательного регулятивного капитала (-242,61 млн гривен). Мегабанк, имевший показатель 8,46%, повысил уровень регулятивного капитала до 10,01%.

Среди 82 платежеспособных банков меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был у банка Форвард (-253,07 млн грн; вырос с минус 242,61 млн грн). Тогда как апрельский нарушитель – Аккордбанк – исправился (213,05 млн грн).

Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, вновь выполняли все банки, как и норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%.

Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен составлять не меньше 60%, нарушал ВТБ Банк (29,96%; месяцем ранее было 30,31%), Укрсоцбанк (45,45%; было 44,71%), Банк Кредит Днепр (57,36%; было 58,66%).

Вновь 15 банков из 82 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.

Норматив у Банка Форвард составил 1 845 158 374%: такое большое значение объясняется отрицательным регулятивным капиталом банка.

Также норматив Н7 нарушали ПУМБ (133,64%), Сбербанк (72,14%), Первый инвестиционный банк (74,48%), ВТБ Банк (73,22%), Аккордбанк (65,08%), Проминвестбанк (76,22%), Индустриалбанк (49,32%), Укрсоцбанк (38,92%), Банк Кредит Днепр (41,68%), Альфа-Банк (39,25%), Мисто Банк (31,11%), «Пивденный» (33,22%), Укрэксимбанк (33,99%), «Львов» (25,71%).

Напомним, НБУ с начала года оштрафовал 5 банков за нарушения в сфере финмониторинга.