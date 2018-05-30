Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нацбанк выявил два банка-нарушителя условий достаточности размера регулятивного капитала

НовостиФинансы    30.05.2018 - 16:56
Национальный банк Украины (НБУ)
Национальный банк Украины (НБУ)

Максимальный размер кредитного риска нарушили 15 банков

Из 82 платежеспособных банков норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, на 1 мая нарушали два банка. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Согласно обнародованной информации, у российского ВТБ Банка показатель Н2 составил 8,02% (был 8,05%), у также практически российского Банка Форвард этот показатель составил 0% из-за отрицательного регулятивного капитала (-242,61 млн гривен). Мегабанк, имевший показатель 8,46%, повысил уровень регулятивного капитала до 10,01%.

Среди 82 платежеспособных банков меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был у банка Форвард (-253,07 млн грн; вырос с минус 242,61 млн грн). Тогда как апрельский нарушитель – Аккордбанк – исправился (213,05 млн грн).

Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, вновь выполняли все банки, как и норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%.

Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен составлять не меньше 60%, нарушал ВТБ Банк (29,96%; месяцем ранее было 30,31%), Укрсоцбанк (45,45%; было 44,71%), Банк Кредит Днепр (57,36%; было 58,66%).

Вновь 15 банков из 82 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.

Норматив у Банка Форвард составил 1 845 158 374%: такое большое значение объясняется отрицательным регулятивным капиталом банка.

Также норматив Н7 нарушали ПУМБ (133,64%), Сбербанк (72,14%), Первый инвестиционный банк (74,48%), ВТБ Банк (73,22%), Аккордбанк (65,08%), Проминвестбанк (76,22%), Индустриалбанк (49,32%), Укрсоцбанк (38,92%), Банк Кредит Днепр (41,68%), Альфа-Банк (39,25%), Мисто Банк (31,11%), «Пивденный» (33,22%), Укрэксимбанк (33,99%), «Львов» (25,71%).

Напомним, НБУ с начала года оштрафовал 5 банков за нарушения в сфере финмониторинга.

НАБУ проводит интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля Порошенко заявил о возобновлении доверия украинцев к банковской системе
Теги публикации: банки, контроль, нарушения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top