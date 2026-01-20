ua en ru
Официальный курс злотого снова вырос до почти 12 гривен

Украина, Вторник 20 января 2026 17:50
Официальный курс злотого снова вырос до почти 12 гривен Фото: Официальный курс злотого составляет 11,99 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины повысил курс злотого до почти 12 гривен - 11,99 гривен на 21 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 21 января 2026 года составляет 11,9932 гривен за 1 злотый (+0,09 гривны по сравнению с 19 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 19 копеек.

Официальный курс злотого снова вырос до почти 12 гривенbank.gov.ua

Курс продажи злотого в обменниках и кассах банков вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем - до 12,09 гривен, курс покупки злотого составляет 11,65 гривен (+0,03 гривен). С 1 января курс покупки злотого на наличном рынке вырос на 14 копеек, а курс продажи - на 12 копеек.

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 30-36 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 23-24 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, что НБУ снизил официальный курс доллара на 21 января до уровня - 43,25 гривен, что на 2 копейки ниже предыдущего дня. При этом, курс евро вырос до нового рекорда - 50,72 гривен.

На межбанке в результате торгов 20 января курс доллара находился на уровне 43,24-43,29 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 2-4 копейки нише закрытия торговой сессии 19 января. В это же время курс евро на межбанке вырос на 30-31 копейку - до 50,69-50,72 гривен (покупка-продажа).

Официальный курс злотого на 20 января составил 11,90 гривен, что на 3 копеек ниже курса 19 января. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).

