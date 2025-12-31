Стоимость доллара и евро в обменниках почти не изменилась
Курс доллара в обменных пунктах Украины 31 декабря поднялся на 1 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем (30 декабря). Курс евро снизился на 3 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 31 декабря средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 1 копейку по сравнению с 30 декабря и составляет 42,57 гривны, при этом курс евро уменьшился на 3 копейки - до 50,14 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,01 гривны (без изменений по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,45 гривны (+0,05 гривны).
На межбанке в результате торгов 30 декабря курс доллара находился на уровне 42,33 – 42,40 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 5-9 копеек выше закрытия торговой сессии 29 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,80-49,87 гривен (курс покупки был ниже на 3 копейки от значений предыдущего дня, а курс продажи - на 2 копейки выше).
Международные резервы в 2025 году
На протяжении 2025 года валовые международные резервы Национального банка выросли на 25% - с 43,8 млрд долларов (по состоянию на 1 января 2025 года) до 54,8 млрд долларов (1 декабря 2025 года). В первой половине этого года резервы выросли на 2,7% - до 45 млрд долларов (сумма резервов на 1 июля).
Рост резервов происходит в результате поступления внешней помощи, которая выражена в иностранной валюте. Эти деньги поступают на счета НБУ, чтобы потом Нацбанк конвертировал их в гривню для нужд правительства.
В 2024 году резервы увеличились на 8% - с 40,5 (1 января 2024 года) до 43,8 млрд долларов (1 января 2025 года). В 2023 году резервы НБУ выросли на 42% - с 28,5 до 40,5 млрд долларов.