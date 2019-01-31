Українці назвали головну проблему для них особисто

Фото: Ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше громадян хвилює висока інфляція

Найважливішими проблемами, які хвилювали громадян України наприкінці 2018 року, є соціально-економічні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічною групи "Рейтинг".

За даними опитування, 62% респондентів назвали серед головних проблем ріст цін, 28% систему охорони здоров`я, 26% - соціальний захист бідних, 26% - безробіття, 23% - падіння курсу гривні, 20% - військові дії на Донбасі.

ratinggroup.ua

У той же час серед найважливішим проблем для України в цілому громадяни називають військові дії на Донбасі (49%) і корупцію в державних органах (45%).

ratinggroup.ua

Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI) з 13 по 27 грудня 2018 року серед 2400 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Допустима похибка не перевищує 2,0%. Коефіцієнт досяжності респондентів - 62,7%.

Нагадаємо, за даними опитування Інституту соціології НАНУ, найбільшими загрозами у 2018 році українці вважають зростання цін (74%), безробіття (58%) та невиплату зарплат та пенсій (57%).

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у листопаді - грудні 2018 року, лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться.