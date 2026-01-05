ua en ru
Доллар дорожает после ареста Мадуро: почему инвесторы массово скупают валюту

Понедельник 05 января 2026 11:46
Доллар дорожает после ареста Мадуро: почему инвесторы массово скупают валюту Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Индекс доллара США резко поднялся, достигнув максимума за последние две недели. Инвесторы начали активно скупать американскую валюту после того, как США задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Доллар укрепляется

Индекс спотового доллара вырос на 0,3%, достигнув самого высокого уровня с 22 декабря. Параллельно росту доллара валюты развивающихся стран оказались под давлением: мексиканский песо снизился на 0,7%, евро - на 0,3%.

Доходность казначейских облигаций США отреагировала снижением на один пункт, что свидетельствует о повышенном спросе на безопасные активы.

Что влияет на спрос

Как указывают аналитики, доллар остается ключевым инструментом в периоды неопределенности.

Трейдеры тяготеют к доллару, поскольку бушуют вопросы относительно того, что дальше ждет Венесуэлу после того, как США захватили Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует "управлять" южноамериканской страной.

Ожидается, что на этой неделе на траекторию доллара также повлияет ряд отчетов США, включая данные об инфляции и количество рабочих мест вне сельского хозяйства.

"События в Венесуэле указывают на относительно быстрое закрытие, а не на длительный военный конфликт. Хотя эпизод поддерживает спрос на драгоценные металлы, для доллара ключевыми остаются экономические данные на этой неделе", - отметили аналитики.

Военная операция США в Венесуэле

Напомним, что 3 января Трамп отдал приказ нанести удары по Венесуэле. Также американские военные захватили и вывезли из страны диктатора Николаса Мадуро.

После этого Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до момента передачи власти.

Тем временем Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому вице-президент Делси Родригес временно будет исполнять обязанности главы государства в связи с отсутствием Николаса Мадуро, задержанного США во время военной операции.

Сначала Делси Родригес заявила, что Венесуэла никогда не станет колонией любого государства, и призвала США вернуть президента Николаса Мадуро.

Впоследствии она смягчила риторику, заявив о готовности к сотрудничеству с Соединенными Штатами и пригласив их присоединиться к совместной "программе сотрудничества".

Подробнее о военной операции в и почему это плохие новости для России, - читайте в материале РБК-Украина.

