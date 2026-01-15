Нацбанк поднял курс злотого до почти 12 гривен

Национальный банк Украины поднял курс злотого на 16 января до уровня предыдущего рекордного значения (12 гривен), а точнее - до 11,98 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс польского злотого на 16 января 2026 года составляет 11,9826 гривен за 1 злотый (+0,06 гривны по сравнению с 15 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 18 копеек.

bank.gov.ua

Курс продажи злотого в обменниках также превысил 12 гривен и составил 12,09 гривен, что на 12 копеек выше значения предыдущего дня. Курс покупки злотого составляет 11,64 гривен (+0,11 гривен).

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 18-35 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 23 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.