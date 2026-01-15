ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Нацбанк поднял курс злотого до почти 12 гривен

Украина, Четверг 15 января 2026 16:55
UA EN RU
Нацбанк поднял курс злотого до почти 12 гривен Фото: Курс злотого составляет 11,98 гривен (Pixabay)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины поднял курс злотого на 16 января до уровня предыдущего рекордного значения (12 гривен), а точнее - до 11,98 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс польского злотого на 16 января 2026 года составляет 11,9826 гривен за 1 злотый (+0,06 гривны по сравнению с 15 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 18 копеек.

Нацбанк поднял курс злотого до почти 12 гривенbank.gov.ua

Курс продажи злотого в обменниках также превысил 12 гривен и составил 12,09 гривен, что на 12 копеек выше значения предыдущего дня. Курс покупки злотого составляет 11,64 гривен (+0,11 гривен).

С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 18-35 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 23 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Напомним, что НБУ поднял официальный курс доллара на 16 января до рекордного уровня - 43,39 гривен, что на 27 копеек выше предыдущего дня. При этом, курс евро возрос на 17 копеек - до 50,44 гривен.

На межбанке в результате торгов 14 января курс доллара находился на уровне 43,19 – 43,22 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 7-8 копеек выше закрытия торговой сессии 13 января. Курс евро на межбанке составил 50,32-50,34 гривен (+1-3 копейки к предыдущему дню).

Официальный курс злотого на 15 января составил 11,92 гривен, что на 3 копеек ниже курса 14 января. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП