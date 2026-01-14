Нацбанк снизил курс злотого до 11,92 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс злотого на 15 января на 3 копейки по сравнению с 14 января и установил его на уровне 11,92 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Точный официальный курс польского злотого на 15 января 2026 года составляет 11,9179 гривен за 1 злотый (-0,03 гривны по сравнению с 14 января).
В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 12 копеек.
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,53 гривен и продают по 11,97 гривен. Эти курсы снизились на 1 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 18-24 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 11-12 копеек.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Напомним, что НБУ снизил курс доллара к гривне на 5 копеек. Официальный курс на 15 января 2026 года достиг 43,1236 гривен за 1 доллар (-0,05 гривен). Официальный курс евро на 15 января составляет 50,2649 гривен за 1 евро (-0,06 грн).
На межбанке в результате торгов 14 января курс доллара находился на уровне 43,19 – 43,22 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 7-8 копеек выше закрытия торговой сессии 13 января. Курс евро на межбанке составил 50,32-50,34 гривен (+1-3 копейки к предыдущему дню).
Официальный курс злотого на 14 января составил 11,95 гривен, что на 5 копеек ниже курса 13 января. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).