Нацбанк снизил курс злотого до 11,92 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс злотого на 15 января на 3 копейки по сравнению с 14 января и установил его на уровне 11,92 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Точный официальный курс польского злотого на 15 января 2026 года составляет 11,9179 гривен за 1 злотый (-0,03 гривны по сравнению с 14 января).

В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 12 копеек.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,53 гривен и продают по 11,97 гривен. Эти курсы снизились на 1 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем. С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 18-24 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 11-12 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.