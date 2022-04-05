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Виділена Україні фінансова допомога перевищила 20 млрд доларів, - голова НБУ

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Україна, Вівторок 05 квітня 2022 13:37
Виділена Україні фінансова допомога перевищила 20 млрд доларів, - голова НБУ Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Загальна сума допомоги Україні, яка була виділена країнами Заходу та міжнародними фінансовими організаціями, перевищила 20 млрд доларів. Частину цих коштів Україна вже отримала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови Національного банку України Кирила Шевченка міжнародній організації Toronto Centre.

"Я хотів би наголосити на безпрецедентній допомозі, наданій МВФ. Допомогу МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського Інвестиційного банку та країн-партнерів теж отримали. Ми дуже вдячні їм усім", - зазначив голова НБУ.

За його словами, фінансова допомога, виділена Україні, на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів. "Частину вже виплачено", - додав Шевченко

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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