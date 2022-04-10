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На українську армію через "Дію" вже зібрали понад 250 млн гривень

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 16:19
На українську армію через "Дію" вже зібрали понад 250 млн гривень Фото: на українську армію через "Дію" вже зібрали понад 250 млн гривень (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Через сервіс держпослуг "Дія" українці вже зібрали 250 млн гривень на армію. До збору коштів долучились понад 245 тисяч громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

"Понад 250 мільйонів грн на армію зібрано через "Дію". До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей", - йдеться в повідомленні.

Так, завдяки зібраним коштам фонд "Повернись живим" вже передав українським військовим:

  • 12 206 бронежилетів
  • 5 660 шоломів
  • 12 666 засобів звʼязку
  • 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики
  • 2793 квадрокоптери
  • 11 шт. військових безпілотних авіаційних комплексів
  • 1703 генератори та інші джерела живлення
  • 72 автомобілі
  • 2197 одиниць обладнання для командних пунктів (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка)
  • 1391 ноутбук
  • 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників
  • 309 одиниць саперного обладнання

У відомстві нагадують, що допомогти армії фінансово можна за кілька кліків у "Дії".

Для цього потрібно лише зайти в застосунок, на головному екрані натиснути "Допомогти армії", ввести суму внеску та реквізити картки.

Нагадаємо, уряд прийняв рішення виділити 32,81 млрд гривень Міністерству оборони. Дану суму взяли з резервного фонду.

Додамо, що загальна сума допомоги Україні, яку виділили країни Заходу і міжнародні фінансові організації, перевищила 20 млрд доларів.

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