Нацбанк знову опустив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 4 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро ще на 13 копійок - до 27,55 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 листопада встановлено на такому рівні: 2755,5819 гривні за 100 євро -12,7393).

При цьому курс євро на 1 листопада становив 2768,3212 гривні за 100 євро.

Відзначимо, за підсумками сьогоднішніх торгів на міжбанку курс євро піднявся до 24,87 гривень. Порівняно з 31 жовтня євро в продажу подорожчав на 16 копійок. При цьому середній курс купівлі євро становив 27,36 (27,43 - 31 жовтня), продажу - 27,77 (27,85 - 31 жовтня) грн за євро.

Що стосується курсу американської валюти, то Нацбанк на 4 листопада 2019 року опустив офіційний курс долара до 24,73 гривень, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, сьогодні колишня глава МВФ Крістін Лагард офіційно приступила до виконання обов'язків глави Європейського центрального банку (ЄЦБ). Лагард обіймала посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду з липня 2011 року.