Нацбанк підвищив офіційний курс євро

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Європейська валюта виросла на сім копійок

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 7 копійок до 27,86 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 жовтня встановлено на такому рівні: 2786,3767 гривні за 100 євро (+7,1824 грн).

При цьому курс євро на 29 жовтня становив 2779,1943 гривні за 100 євро.

Відзначимо, за підсумками торгів на міжбанку курс євро не змінився порівняно з 28 листопада і склав 27,87 гривень за євро. У той же час на готівковому ринку в обмінних пунктах курс євро виріс на 1 копійку - до 27,93 гривень за євро. Середній курс покупки євро склав 27,50 (27,47 - 28 жовтня), продажу - 27,93 (27,92 - 28 жовтня) грн за євро.

Раніше старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив у коментарі РБК-Україна, що курс долара на цьому тижні зростатиме. За його словами, до кінця тижня на міжбанку американська валюта може торгуватися близько 25,2 гривень, а в банках готівковий долар може торгуватися близько 25,0/25,3 гривень.