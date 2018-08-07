Нацбанк змінив правила проведення аудиту банку

Зміни набудуть чинності з 1 жовтня 2018 року

Національний банк України змінив правила проведення аудиту банку, зокрема нацрегулятор з 1 жовтня 2018 року запроваджує порядок відхилення (відсторонення) аудиторської фірми від проведення аудиту банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Відповідно до закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", який вводиться в дію з 1 жовтня 2018, право НБУ на ведення реєстру аудиторських фірм, які здійснюють зовнішній аудит банків, скасовується.

Натомість, нацрегулятор отримав право відхиляти обрану банком для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму або відстороняти аудиторську фірму, яка проводить зовнішній аудит банку.

На виконання закону Нацбанк затвердив положення про порядок відхилення (відсторонення) НБУ аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту.

Положенням про відхилення визначаються:

порядок інформування банком НБУ про обрану для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму (після проведення конкурсу з відбору аудиторської фірми);

підстави прийняття Нацбанком рішення про відхилення (відсторонення) обраної банком аудиторської фірми;

порядок прийняття НБУ рішення щодо відхилення або відсторонення аудиторської фірми (рішення приймає комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, що створений у Національному банку);

порядок інформування Нацбанком та Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, що створюється згідно із законом про аудит, про прийняте нацрегулятором рішення про відхилення (відсторонення) аудиторської фірми.

Нагадаємо, Національний банк України з 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від інших валют.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 серпня вступили в силу зміни в розрахунок офіційного курсу гривні до долара.