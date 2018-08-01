НБУ сегодня начинает публиковать курс доллара отдельно от остальных валют

Курс гривны к доллару будет публиковаться в 16:00, к остальным валютам - в 18:00

Национальный банк Украины сегодня, 1 августа, начинает публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Сообщается, что с сегодняшнего дня меняется способ отображения курса на официальном сайте Нацбанка. В частности, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.

Обновленный официальный курс гривны к доллару США будет публиковаться на два часа раньше - в 16:00, а в 18:00 будет появляться официальный курс гривны к евро и к другим иностранным валютам и банковским металлам. Национальный банк будет публиковать официальный курс гривны как на текущий день, так и на следующий.

Например, сегодня будут обнародованы кроме официального курса гривны к иностранным валютам на 01.08.2018 еще и установленный официальный курс гривны на 02.08.2018. В дальнейшем будет обновляться значение официального курса на следующий день. Для текущего дня будет оставаться актуальным курс, обнародованный накануне.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 августа вступили в силу изменения в расчет официального курса гривны к доллару.