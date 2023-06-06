RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАТО в связи с расширением увеличит штаб-квартиру

Фото: НАТО увеличит штаб-квартиру из-за расширения альянса (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

НАТО рассматривает возможность строительства дополнительного здания и реорганизации текущих офисных помещений, чтобы найти место для Финляндии, недавно присоединившейся к альянсу и для потенциальных будущих членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как сообщили дипломаты НАТО, здание западных военных альянсов в Брюсселе, торжественно открытое в 2018 году, становится слишком малым для размещения делегаций будущих членов.

"Переход Финляндии в штаб-квартиру НАТО будет завершен в ближайшие недели и месяцы. Это также касается Швеции, если она присоединится к НАТО, как полноправный член", - заявил официальный представитель альянса.

Но проблема в том, как отмечает издание, что ни одна из этих делегаций не поместится в нынешнеи здании. В альянсе предполагалось расширение в отдаленном будущем, общая идея заключалась в том, чтобы построить дополнительное крыло в новой штаб-квартире, когда придет время.

Однако Финляндия присоединилась к НАТО менее чем за 12 месяцев, Швеция в ближайшее время также намерена стать членом альянса, и потенциальное вступление Украины и Грузии в ближайшем будущем не исключено.

По информации издания, в администрации рассматривается возможность строительства дополнительного сооружения на территории военного городка НАТО, предназначенного для размещения международных сотрудников и агентств. Это считается лишь временным решением, но его быстрое внедрение призвано решить неотложные потребности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОФинляндия