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В НАТО сделали заявление после падения "Шахеда" россиян в Румынии

Брюссель, Четверг 14 декабря 2023 17:42
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В НАТО сделали заявление после падения "Шахеда" россиян в Румынии Фото: в НАТО сделали заявление после падения "Шахеда" россиян в Румынии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Североатлантический альянс считает, что падение "Шахеда" в Румынии не было следствием преднамеренной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности пресс-секретаря НАТО Дилана Уайта в Twitter.

Он отметил, что НАТО решительно осуждает российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и вдоль Дуная.

"НАТО не располагает информацией, указывающей на какие-либо намеренные атаки России против союзников. Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в тесном контакте с румынскими властями", - добавил Уайт.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 14 декабря, стало известно, что дрон-камикадзе "Шахед", который запустили россияне, упал на территории Румынии.

По информации Минобороны Румынии, беспилотник упал в безлюдной местности возле села Гринда.

После инцидента Румыния решила вызвать главу дипломатической миссии РФ в министерство иностранных дел.

Падение дрона произошло в ходе очередной атаки оккупантов на Украину. Всего они выпустили по нашей стране 42 беспилотника.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 41 вражеских дрон-камикадзе.

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