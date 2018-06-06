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У НАТО заявили, що розбіжності між США і ЄС не впливають на зміцнення безпеки Європи

НовиниПолітика    06.06.2018 - 19:12
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Розбіжності між європейськими країнами та США не позначаться на європейській безпеці

Північноатлантичний альянс (НАТО) сподівається, що глибокі розбіжності між європейськими країнами та США навколо торгівлі, клімату або іранської ядерної програми, не позначаться на європейській безпеці. Про це заявив глава НАТО Йенс Столтенберг, передає "Радіо Свобода".

"Ми вже й раніше бачили розбіжності між країнами НАТО. Нічого нового в цих розбіжностях немає. Натомість ми бачимо, що держави-союзниці зуміли ще більше об’єднатися навколо засадничої місії НАТО - захищати й обороняти одне одного, незважаючи на ці розбіжності. І моя головна відповідальність полягає у тому, щоб гарантувати, що ми продовжуватимемо йти цим шляхом, попри незгоду навколо торгівлі, клімату чи інших речей", - заявив Столтенберг.

Столтенберг звернув увагу на те, що союз НАТО зміг зміцнити трансатлантичні зв'язки у сфері безпеки. Він також додав, що докладає всіх зусиль, щоб зменшити і обмежити негативний вплив цих розбіжностей на НАТО.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що міністри фінансів і глави МЗС Франції, Великобританії, Німеччини та Європейського союзу в середу США направили спільний лист про те, щоб їх компанії були звільнені від обмежень, викликаних новими санкціями щодо Ірану.

Підроблені товари потрапляють в ЄС через Україну, - звіт ЄС просить США звільнити компанії від іранських санкцій
Теги публікації: Евросоюз, НАТО, Єнс Столтенберг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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