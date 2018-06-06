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ЕС просит США освободить компании от иранских санкций

НовостиПолитика    06.06.2018 - 15:21
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Министры финансов и главы МИД Франции, Великобритании, Германии и ЕС направили США письмо

Министры финансов и главы МИД Франции, Великобритании, Германии и Европейского союза в среду направили США совместное письмо о том, чтобы их компании были освобождены от ограничений, вызванных новыми санкциями США в отношении Ирана. Об этом сообщает АFP.

"Как союзники, мы ожидаем, что Соединенные Штаты будут воздерживаться от действий, направленных на то, чтобы нанести ущерб интересам и безопасности Европы", - говорится в письме главе министерства финансов США Стивену Мнучину и государственному секретарю Майку Помпео.

Так, министр экономики Франции Бруно Ле Мэр сказал, что три страны и ЕС просят США "освободить европейские предприятия от законной торговли с Ираном от всех экстерриториальных американских санкций".

Напомним, 30 мая США расширили санкции против Ирана. Сообщалось, что в санкционные списки добавлены шесть иранцев и три иранские компании. В число юридических лиц, на которые были наложены санкции, попали тюрьма "Эвин" в Тегеране, компания Hanista Programing Group и консервативная религиозная организация "Ансар-э Хезболлах"

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Теги публикации: Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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