Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В НАТО заявили, что разногласия между США и ЕС не влияют на укрепление безопасности Европы

НовостиПолитика    06.06.2018 - 19:12
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Разногласия между европейскими странами и США не скажутся на европейской безопасности

Североатлантический альянс (НАТО) надеется, что глубокие разногласия между европейскими странами и США вокруг торговли, климата или иранской ядерной программы, не скажутся на европейской безопасности. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, передает "Радио Свобода".

"Мы уже и раньше видели разногласия между странами НАТО. Ничего нового в этих различиях нет. Вместо этого мы видим, что государства-союзницы сумели еще больше объединиться вокруг основополагающей миссии НАТО - защищать и оборонять друг друга, несмотря на эти различия. И моя главная ответственность заключается в том, чтобы гарантировать, что мы будем продолжать идти по этому пути, несмотря на несогласие вокруг торговли, климата или других вещей", - заявил Столтенберг.

Столтенберг обратил внимание на то, что союз НАТО смог укрепить трансатлантические связи в сфере безопасности. Он также добавил, что прилагает все усилия, чтобы уменьшить и ограничить негативное влияние этих разногласий на НАТО.

Напомним, сегодня сообщалось, что министры финансов и главы МИД Франции, Великобритании, Германии и Европейского союза в среду направили США совместное письмо о том, чтобы их компании были освобождены от ограничений, вызванных новыми санкциями США в отношении Ирана.

Поддельные товары попадают в ЕС через Украину, - отчет ЕС просит США освободить компании от иранских санкций
Теги публикации: Евросоюз, НАТО, Йенс Столтенберг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top