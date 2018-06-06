В НАТО заявили, что разногласия между США и ЕС не влияют на укрепление безопасности Европы

Разногласия между европейскими странами и США не скажутся на европейской безопасности

Североатлантический альянс (НАТО) надеется, что глубокие разногласия между европейскими странами и США вокруг торговли, климата или иранской ядерной программы, не скажутся на европейской безопасности. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, передает "Радио Свобода".

"Мы уже и раньше видели разногласия между странами НАТО. Ничего нового в этих различиях нет. Вместо этого мы видим, что государства-союзницы сумели еще больше объединиться вокруг основополагающей миссии НАТО - защищать и оборонять друг друга, несмотря на эти различия. И моя главная ответственность заключается в том, чтобы гарантировать, что мы будем продолжать идти по этому пути, несмотря на несогласие вокруг торговли, климата или других вещей", - заявил Столтенберг.

Столтенберг обратил внимание на то, что союз НАТО смог укрепить трансатлантические связи в сфере безопасности. Он также добавил, что прилагает все усилия, чтобы уменьшить и ограничить негативное влияние этих разногласий на НАТО.

Напомним, сегодня сообщалось, что министры финансов и главы МИД Франции, Великобритании, Германии и Европейского союза в среду направили США совместное письмо о том, чтобы их компании были освобождены от ограничений, вызванных новыми санкциями США в отношении Ирана.