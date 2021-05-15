У НАТО заявили, що поки Росія поводиться агресивно санкції і тиск на неї збережуться

Російська влада продовжують вести себе агресивно як на світовій арені, так і всередині країни. Поки поведінка Москви не зміниться, економічний тиск і санкції збережуться.

В ході дискусії на полях 3-го Екуменічного церковного з'їзду у Франкфурті-на-Майні з питання про збереження миру Столтенберг зазначив, що "чим переконливіше військове залякування, тим простіше вести переговори і про контроль над озброєннями".

Як приклад поєднання тиску і діалогу генсек НАТО назвав відносини з Росією. "Ми пропонуємо діалог, проте Росія продовжує поводитися агресивно і вдома, і на світовій арені", - сказав він.

Столтенберг нагадав про ситуацію в Україні та Грузії, а також арешт російського опозиціонера Олексія Навального. "Ми повинні зберігати економічний тиск і санкції, демонструючи в той же час готовність до переговорів", - додав він.