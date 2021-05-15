У НАТО заявили, що поки Росія поводиться агресивно санкції і тиск на неї збережуться

Російська влада продовжують вести себе агресивно як на світовій арені, так і всередині країни. Поки поведінка Москви не зміниться, економічний тиск і санкції збережуться.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Deutsche Welle.
В ході дискусії на полях 3-го Екуменічного церковного з'їзду у Франкфурті-на-Майні з питання про збереження миру Столтенберг зазначив, що "чим переконливіше військове залякування, тим простіше вести переговори і про контроль над озброєннями".
Як приклад поєднання тиску і діалогу генсек НАТО назвав відносини з Росією. "Ми пропонуємо діалог, проте Росія продовжує поводитися агресивно і вдома, і на світовій арені", - сказав він.
Столтенберг нагадав про ситуацію в Україні та Грузії, а також арешт російського опозиціонера Олексія Навального. "Ми повинні зберігати економічний тиск і санкції, демонструючи в той же час готовність до переговорів", - додав він.
Нагадаємо, 10 травня країни-учасниці "Бухарестської дев'ятки" (B9) засудили недавню ескалацію ситуації в Чорному морі, а також стягування військ до українських кордонів з боку Російської Федерації. У НАТО відзначають, що стикаються з явними загрозами і викликами по всіх стратегічних напрямках.
Раніше Столтенберг повідомив, що НАТО зафіксувала відведення російських від кордонів України. Однак в регіоні залишаються десятки тисяч військових РФ і їх число набагато більше, ніж до недавнього загострення ситуації.
Зазначимо, на початку квітня Росія стягнула свої війська до східного кордону України і в окупований Крим. В українській розвідці попереджали про можливий напад. Однак на тлі дипломатичного і санкційного тиску Москва оголосила про відведення своїх військ від кордону України.