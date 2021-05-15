В НАТО заявили, что пока Россия ведет себя агрессивно санкции и давление на нее сохранятся

Российские власти продолжают вести себя агрессивно как на мировой арене, так и внутри страны. Пока поведение Москвы не изменится, экономическое давление и санкции сохранятся.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.
В ходе дискуссии на полях 3-го Экуменического церковного съезда во Франкфурте-на-Майне по вопросу о сохранении мира Столтенберг отметил, что "чем убедительнее военное устрашение, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями".
В качестве примера сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией. "Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене", - сказал он.
Столтенберг напомнил о ситуации в Украине и Грузии, а также аресте российского оппозиционера Алексея Навального. "Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - добавил он.
Напомним, 10 мая страны-участницы "Бухарестской девятки" (B9) осудили недавнюю эскалацию ситуации в Черном море, а также стягивание войск к украинским границам со стороны Российской Федерации. В НАТО отмечают, что сталкиваются с явными угрозами и вызовами по всем стратегическим направлениям.
Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО зафиксировала отвод российских от границ Украины. Однако в регионе остаются десятки тысяч военных РФ и их число гораздо больше, чем до недавнего обострения ситуации.
Отметим, в начале апреля Россия стянула свои войска к восточной границе Украины и в оккупированный Крым. В украинской разведке предупреждали о возможном нападении. Однако на фоне дипломатического и санкционного давления Москва объявила об отводе своих войск от границы Украины.