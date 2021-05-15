В НАТО заявили, что пока Россия ведет себя агрессивно санкции и давление на нее сохранятся

Российские власти продолжают вести себя агрессивно как на мировой арене, так и внутри страны. Пока поведение Москвы не изменится, экономическое давление и санкции сохранятся.

В ходе дискуссии на полях 3-го Экуменического церковного съезда во Франкфурте-на-Майне по вопросу о сохранении мира Столтенберг отметил, что "чем убедительнее военное устрашение, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями".

В качестве примера сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией. "Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене", - сказал он.

Столтенберг напомнил о ситуации в Украине и Грузии, а также аресте российского оппозиционера Алексея Навального. "Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам", - добавил он.