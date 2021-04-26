Росія заявила про повернення авіації з Криму на бази після навчань

Авіація Південного військового округу і Чорноморського флоту Росії повернулася на аеродроми постійного базування. Раніше ВПС РФ провели навчання в окупованому Криму.

Понад 50 літаків оперативно-тактичної і вертольотів армійської авіації об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу і морської авіації Чорноморського флоту РФ повернуті з Криму на аеродроми постійного базування, йдеться повідомленні Південного військового округу.

Нагадаємо, в Міноборони Росії заявили, що прийняли рішення про відведення військ від кордонів з Україною. Там це пояснили тим, що навчання на кордоні закінчилися.

Раніше повідомлялося, що російські кораблі повертаються на базу в Севастополь. Про це пишуть російські ЗМІ.