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Біля кордону України залишаються десятки тисяч російських військових, - Столтенберг

Новость на русском → Брюссель, Четвер 06 травня 2021 14:52
Біля кордону України залишаються десятки тисяч російських військових, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (facebook.com/NATO)
Автор: РБК-Україна

НАТО зафіксувала відведення російських від кордонів України. Однак в регіоні залишаються десятки тисяч військових РФ і їх число набагато більше, ніж до недавнього загострення ситуації.

Про це заявив після прибуття на зустріч глав Міноборони Євросоюзу генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми зафіксували відведення частини російських військових від кордону з Україною, проте десятки тисяч російських військових залишаються біля неї і на Україні", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що в регіоні фіксується значна присутність в регіоні і там залишається набагато більше військ РФ, ніж до недавнього загострення ситуації. Генсек НАТО додав, що на зустрічі міністри оборони Євросоюзу обговорюватимуть Росію у світлі останніх подій.

Нагадаємо, раніше глави МЗС країн "Великої сімки" (G7) у своїй спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні згадали російську агресію проти України. Міністри G7 закликали Росію повністю відвести війська від українського кордону.

Зазначимо, на початку квітня Росія стягнула свої війська до східного кордону України і в окупований Крим. В українській розвідці попереджали про можливий напад. Однак на тлі дипломатичного і санкційного тиску Москва оголосила про відведення своїх військ від кордону України.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що українська армія повинна бути готова до повернення російських військ.

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