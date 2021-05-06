Біля кордону України залишаються десятки тисяч російських військових, - Столтенберг

НАТО зафіксувала відведення російських від кордонів України. Однак в регіоні залишаються десятки тисяч військових РФ і їх число набагато більше, ніж до недавнього загострення ситуації.

Про це заявив після прибуття на зустріч глав Міноборони Євросоюзу генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми зафіксували відведення частини російських військових від кордону з Україною, проте десятки тисяч російських військових залишаються біля неї і на Україні", - сказав він. Столтенберг зазначив, що в регіоні фіксується значна присутність в регіоні і там залишається набагато більше військ РФ, ніж до недавнього загострення ситуації. Генсек НАТО додав, що на зустрічі міністри оборони Євросоюзу обговорюватимуть Росію у світлі останніх подій.