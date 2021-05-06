Біля кордону України залишаються десятки тисяч російських військових, - Столтенберг
НАТО зафіксувала відведення російських від кордонів України. Однак в регіоні залишаються десятки тисяч військових РФ і їх число набагато більше, ніж до недавнього загострення ситуації.
Про це заявив після прибуття на зустріч глав Міноборони Євросоюзу генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Ми зафіксували відведення частини російських військових від кордону з Україною, проте десятки тисяч російських військових залишаються біля неї і на Україні", - сказав він.
Столтенберг зазначив, що в регіоні фіксується значна присутність в регіоні і там залишається набагато більше військ РФ, ніж до недавнього загострення ситуації. Генсек НАТО додав, що на зустрічі міністри оборони Євросоюзу обговорюватимуть Росію у світлі останніх подій.
Нагадаємо, раніше глави МЗС країн "Великої сімки" (G7) у своїй спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні згадали російську агресію проти України. Міністри G7 закликали Росію повністю відвести війська від українського кордону.
Зазначимо, на початку квітня Росія стягнула свої війська до східного кордону України і в окупований Крим. В українській розвідці попереджали про можливий напад. Однак на тлі дипломатичного і санкційного тиску Москва оголосила про відведення своїх військ від кордону України.
Президент України Володимир Зеленський наголошував, що українська армія повинна бути готова до повернення російських військ.