Країни "Бухарестської дев'ятки" засудили агресію РФ проти України
Країни-учасниці "Бухарестської дев'ятки "(B9) засудили недавню ескалацію ситуації в Чорному морі, а також стягування військ до українських кордонів з боку Російської Федерації. У НАТО відзначають, що стикаються з явними загрозами і викликами по всіх стратегічних напрямках.
Про це йдеться в резолюції за підсумками саміту " Бухарестської дев'ятки", передає Euractiv.
"Агресивні дії Росії і збільшення військової присутності в безпосередній близькості від НАТО, включаючи недавню ескалацію в Чорному морі, біля кордонів з Україною і незаконно анексованому Криму, а також її агресивні гібридні дії продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці і кидати виклик правилам, заснованим на міжнародному порядку", - йдеться в резолюції.
Також B9 засудили " акти саботажу з боку Росії "на території НАТО, про що"свідчать вибухи 2014 року на складі боєприпасів в Чехії".
Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, пройшов саміт B9 у відеоформаті. Участь у ньому також взяли президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг. Ситуація в Україні була одним з питань, що розглядаються під час саміту.
Відзначимо, в "Бухарестську дев'ятку" входять країни східного флангу НАТО: Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія і Болгарія.