У НАТО заявили, що почали виводити свої війська з Афганістану

"Союзники по НАТО в середині квітня прийняли рішення почати виведення сил місії "Рішуча підтримка" до першого травня, і цей висновок почався. Це буде впорядкований, скоординований і продуманий процес", - заявив він.

Офіційний представник НАТО заявив, що безпека військ Альянсу "буде головним пріоритетом на кожному кроці, і ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб уберегти наш персонал від небезпеки".

Він зазначив, що у разі напад талібів під час виведення військ з Афганістану сили НАТО дадуть рішучу відповідь.

"Будь-які напади талібів під час виведення військ будуть зустрінуті рішучою відповіддю. Ми плануємо завершити виведення військ протягом декількох місяців", - сказав чиновник.