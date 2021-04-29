В НАТО заявили, что начали выводить свои войска из Афганистана

Североатлантический альянс начал вывод своих войск из Афганистана. Семь тысяч военнослужащих НАТО будут выведены из Афганистана вместе с войсками Соединенных Штатов.
Об этом заявил официальный представитель НАТО, передает AFP.
"Союзники по НАТО в середине апреля приняли решение начать вывод сил миссии "Решительная поддержка" к первому мая, и этот вывод начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и продуманный процесс", - заявил он.
Официальный представитель НАТО заявил, что безопасность войск альянса "будет главным приоритетом на каждом шагу, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы уберечь наш персонал от опасности".
Он отметил, что в случае нападение талибов во время вывода войск из Афганистана силы НАТО дадут решительный ответ.
"Любые нападения талибов во время вывода войск будут встречены решительным ответом. Мы планируем завершить вывод войск в течение нескольких месяцев", - сказал чиновник.
Напомним, войска США и НАТО планируют вывести из Афганистана в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочен к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО продолжит миссии в Афганистане после сокращения присутствия США.
Кроме того, Столтенберг заявлял, что решение НАТО по миссии в Афганистане будет непростым. Существует риск того, что вывод войск НАТО может превратить страну в убежище для террористов.