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В НАТО заявили об "активной работе" Кушнера и Рубио над мирным соглашением по Украине

08:57 24.06.2026 Ср
2 мин
Что, по словам Рютте, мешает миру?
aimg Елена Чупровская
Фото: Госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Госсекретарь США Марк Рубио и спецпосланник и бизнесмен Джаред Кушнер работают над достижением мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Special Report, что цитирует слова генсекретаря НАТО Марка Рютте.

Что сказал Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина продолжает наносить России значительные потери на поле боя.

"Сейчас они убивают и серьезно ранят примерно от 30 до 35 тысяч россиян ежемесячно. И это, конечно, невероятные цифры", - сказал Рютте.

Он также отметил, что это влияет не только на русскую армию, но и на экономику страны.

Рютте подчеркнул, что украинские силы эффективно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам.

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Кто работает над мирным соглашением

Генсек НАТО заявил, что над достижением мирного соглашения работают представители команды президента США Дональда Трампа.

По словам Рютте, продвижение переговорного процесса возможно только при условии, что российский диктатор Владимир Путин согласится работать над договоренностями вместе с другими сторонами.

В то же время он отметил, что в настоящее время глава Кремля продолжает настаивать на своих максималистских требованиях.

Что говорят о расходах России на войну

Рютте также заявил, что около половины государственного бюджета России направляется на оборону.

Кроме того, по его словам, около трех четвертей налоговых поступлений страна тратит на военные нужды.

Тем временем дроны атаковали крупный газоперерабатывающий завод в России . Под удар попало предприятие в Астраханской области, участвующее в обеспечении российского топливно-энергетического сектора.

Напомним, также РБК-Украина писала, что в США заявили о намерении воспроизвести украинский опыт производства FPV-дронов .

Американская армия планирует выйти на производство до 600 тысяч таких беспилотников ежемесячно.

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