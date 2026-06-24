В НАТО заявили об "активной работе" Кушнера и Рубио над мирным соглашением по Украине

Что сказал Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина продолжает наносить России значительные потери на поле боя.

"Сейчас они убивают и серьезно ранят примерно от 30 до 35 тысяч россиян ежемесячно. И это, конечно, невероятные цифры", - сказал Рютте.

Он также отметил, что это влияет не только на русскую армию, но и на экономику страны.

Рютте подчеркнул, что украинские силы эффективно наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам.

Кто работает над мирным соглашением

Генсек НАТО заявил, что над достижением мирного соглашения работают представители команды президента США Дональда Трампа.

По словам Рютте, продвижение переговорного процесса возможно только при условии, что российский диктатор Владимир Путин согласится работать над договоренностями вместе с другими сторонами.

В то же время он отметил, что в настоящее время глава Кремля продолжает настаивать на своих максималистских требованиях.

Что говорят о расходах России на войну

Рютте также заявил, что около половины государственного бюджета России направляется на оборону.

Кроме того, по его словам, около трех четвертей налоговых поступлений страна тратит на военные нужды.