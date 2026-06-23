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Украина готова вести переговоры с РФ, но терпение не безгранично, - Мельник на Совбезе ООН

04:58 23.06.2026 Вт
2 мин
Что сказал Мельник на заседании Совбеза ООН?
aimg Эдуард Ткач
Украина готова вести переговоры с РФ, но терпение не безгранично, - Мельник на Совбезе ООН Фото: Андрей Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украина готова к прямому диалогу с Россией, чтобы добиться справедливого и прочного мира. В настоящее время Киев по-прежнему предлагает прекращение огня вдоль линии боевого столкновения, и это значительный компромисс.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета Безопасности ООН.

Мельник подчеркнул, что за последний месяц Украина существенно изменила ход войны, и даже военные корреспонденты РФ публично признают, что Москва не сможет победить в этой войне.

Также он отметил, что последствия войны, начатой диктатором РФ Владимиром Путиным, теперь бумерангом возвращаются в Россию, и россияне уже ощущают их на себе.

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Дипломат констатировал, что почти 40% НПЗ России уже повреждены и не обеспечивают работу военной машины Кремля.

"Последние дни показали, что даже щит ПВО, построенный вокруг Москвы и усиленный системами, переброшенными со всей России, не способен защитить ее военные объекты. И это только начало", - добавил он.

Отдельно Мельник подчеркнул, что Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня.

"К сожалению, протянутая рука Украины так и зависла в воздухе", - заявил дипломат.

Постпред добавил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но также предупредил, что терпение Украины "не безгранично".

Также он подчеркнул, что если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение.

"Не могу исключать, что Украина может скорректировать и изменить свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является большим компромиссом", - сказал дипломат.

Кроме того, Мельник обратился к представителю РФ, призвав Москву покинуть территорию Украины. Он подчеркнул, что россияне не смогут удержать оккупированные земли, поэтому, пока не поздно, войскам РФ лучше как можно скорее выйти из Украины.

Мирные переговоры

Напомним, что на этом же заседании Совета Безопасности ООН представитель США призвал Россию немедленно сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Украиной. Он подчеркнул, что время не на стороне Москвы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, предложение Киева о встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным по-прежнему остается в силе.

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