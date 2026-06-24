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В НАТО заявили про "активну роботу" Кушнера та Рубіо над мирною угодою щодо України

08:57 24.06.2026 Ср
2 хв
Що, за словами Рютте, заважає миру?
aimg Олена Чупровська
Фото: Держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець і бізнесмен Джаред Кушнер працюють над досягненням миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Special Report, що цитує слова генсекретаря НАТО Марка Рютте.

Що сказав Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна продовжує завдавати Росії значних втрат на полі бою.

"Наразі вони вбивають і серйозно поранюють приблизно від 30 до 35 тисяч росіян щомісяця. І це, звичайно, неймовірні цифри", - сказав Рютте.

Він також зазначив, що це впливає не лише на російську армію, а й на економіку країни.

Рютте наголосив, що українські сили ефективно завдають ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури РФ, зокрема по нафтопереробних заводах.

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Хто працює над мирною угодою

Генсек НАТО заявив, що над досягненням мирної угоди працюють представники команди президента США Дональда Трампа.

За словами Рютте, просування переговорного процесу можливе лише за умови, що російський диктатор Володимир Путін погодиться працювати над домовленостями разом з іншими сторонами.

Водночас він зауважив, що наразі глава Кремля продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах.

Що кажуть про витрати Росії на війну

Рютте також заявив, що майже половина державного бюджету Росії спрямовується на оборону.

Крім того, за його словами, близько трьох чвертей податкових надходжень країна витрачає на військові потреби.

Тим часом дрони атакували великий газопереробний завод у Росії. Під удар потрапило підприємство в Астраханській області, яке бере участь у забезпеченні російського паливно-енергетичного сектору.

Нагадаємо, також РБК-Україна писало, що у США заявили про намір відтворити український досвід виробництва FPV-дронів.

Американська армія планує вийти на виробництво до 600 тисяч таких безпілотників щомісяця.

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НАТОСполучені Штати АмерикиМарк РюттеДжаред Кушнер