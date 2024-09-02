МИД Польши о заявлении Сикорского о сбивании ракет над Украиной: это личное мнение министра
Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о необходимости сбивать российские ракеты в небе над Украиной является его личным мнением, а не позицией правительства.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Это личное мнение министра Сикорского, а не позиция польского правительства", - сказал Вронский.
По его словам, позиция Сикорского состоит в том, что для защиты жителей Польши и предотвращения несчастья нужно использовать любые возможности, и защита воздушного пространства является обязанностью государства.
В то же время представитель польского МИД отметил, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая".
"Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это личное мнение министра", - добавил он.
Что предшествовало
Как сообщило издание Financial Times, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша, а также соседи-партнеры Украины, обязаны сбивать российские ракеты, которые находятся в украинском воздушном пространстве, до того, как они зайдут в воздушное пространство стран НАТО.
Как пояснил Сикорский, Польша должна обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват над украинской территорией может вовлечь НАТО в полномасштабную войну РФ и Украины.
"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша собственная конституционная обязанность... Я лично считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной, потому что когда они пересекают наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут кого-то ранить, значителен", - добавил он.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.